Il Regno Unito sul viale del tramonto? (Di sabato 10 settembre 2022) A voler fare i nostalgici, la morte della regina Elisabetta II, con tutti i rigidi formalismi che ne conseguono, sembra suonare il gong su un tempo che non tornerà più. Forse perché giunge nel bel mezzo di un biennio mondiale complesso e doloroso, a pochi giorni dalla dipartita di un altro rande del Novecento: Mikhail InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 10 settembre 2022) A voler fare i nostalgici, la morte della regina Elisabetta II, con tutti i rigidi formalismi che ne conseguono, sembra suonare il gong su un tempo che non tornerà più. Forse perché giunge nel bel mezzo di un biennio mondiale complesso e doloroso, a pochi giorni dalla dipartita di un altro rande del Novecento: Mikhail InsideOver.

RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - Radio1Rai : #KingCharlesIII Carlo III ha firmato a St James's Palace l'atto di proclamazione che attesta il giuramento come nuo… - rtl1025 : ???? La folla in lacrime fuori da #BuckinghamPalace ha intonato '#GodSavetheQueen'. Migliaia di persone sono arrivate… - we_ci65 : RT @mbmarino: L'Italia è il terzo Paese al mondo per riserve auree, dietro a Germania e USA: la Banca d’Italia detiene 2.452 tonnellate d’o… - Veleno_Q_B : RT @seguimi2022: Il raid dell'FBI nella casa di Trump rivela un rapporto del DNA che attesta la chiara prova che Liz Truss è la figlia di G… -