Il lutto della Regina visto dall’Australia: davvero uno Stato giovane può restare così monarchico? (Di sabato 10 settembre 2022) Da due giorni l’Australia è un paese in pieno lutto. Social media inondati di post “RIP (riposa in pace) Queen Elizabeth”, canali televisivi che trasmettono documentari e testimonianze sulla vita della Regina. Pensate che a scuola di mio figlio hanno persino organizzato una messa in memoria, il giorno dopo la scomparsa di Sua Maestà. Mi dichiaro subito: per educazione e cultura, la monarchia è quanto di più lontano esista dal mio modo di ragionare. Formalismi, pomposità, tradizioni, gerarchia: tutto il contrario di ciò in cui credo. E mi ha sempre incuriosito il fatto che l’Australia, un paese ad altissimo tasso di informalità nelle relazioni e composto di una società basicamente orizzontale, in cui il concetto di uguaglianza di diritti e doveri è molto radicato, abbia questo smodato interesse per la Corona Reale. L’Australia fa parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Da due giorni l’Australia è un paese in pieno. Social media inondati di post “RIP (riposa in pace) Queen Elizabeth”, canali televisivi che trasmettono documentari e testimonianze sulla vita. Pensate che a scuola di mio figlio hanno persino organizzato una messa in memoria, il giorno dopo la scomparsa di Sua Maestà. Mi dichiaro subito: per educazione e cultura, la monarchia è quanto di più lontano esista dal mio modo di ragionare. Formalismi, pomposità, tradizioni, gerarchia: tutto il contrario di ciò in cui credo. E mi ha sempre incuriosito il fatto che l’Australia, un paese ad altissimo tasso di informalità nelle relazioni e composto di una società basicamente orizzontale, in cui il concetto di uguaglianza di diritti e doveri è molto radicato, abbia questo smodato interesse per la Corona Reale. L’Australia fa parte ...

