Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - meb : Una donna che ha tenuto unita la sua nazione per 70 anni. La sovrana britannica che ha regnato più a lungo. Tutto i… - infoitinterno : Elisabetta II: il mondo rende omaggio alla Regina - CaprioloFulvio : Posso comprendere vecchie ruggini, ma uno squallore simile è vergognoso: soprattutto un'emittente pronta a metterlo… -

La situazione cambiò nel 1960, quando il volto diII iniziò ad apparire sulle monete. La testa della regina compare anche su alcune banconote da 20 dollari in Canada (lì per ora il volto ...Morire da regina, a 96 anni, tra i propri cari, dopo una straordinaria vita nel cuore del Novecento: non è forse un destino invidiabile quello didi Windsor, in unche in tanta parte vive nella fame o nella guerra, neldei poveri, in cui pochi arrivano ai cinquant'anni E allora perch piangono gli inglesi, non lo sanno, ...Tutto il mondo rende omaggio alla Regina Elisabetta II. Numerosi leder mondiali, tra cui il presidente americano Joe Biden, hanno già confermato la loro partecipazione al funerale, che si dovrebbe ...È morta all’età di 96 anni la Regina Elisabetta che per settant’anni ha guidato il suo regno con rispetto e fiducia nei sudditi e nel Paese intero. A partire dal ...