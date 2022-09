Eleonora Daniele | aggredita così | lo sfogo in diretta

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 10 settembre 2022) La conduzione di Storie Italiane torna ad essere nelle mani di. Un ruolo con il quale la conduttrice quest’anno avrà modo di raggiungere un traguardo molto importante per la sua carriera. È un momento felice per la, ma non sempre è stato. Anche quest’anno la trasmissione Storie Italiane viene riconfermata. Ancora una volta, come accade dal 2013, al timone del programma ci sarà. Si tratta di un traguardo importante, anche se si pensa al fatto che non sempre è facile riuscire a mantenere la calma in determinate situazioni. La conduttrice ha una grande sensibilità, dimostrata nel corso di diversi interviste in cui a stento è riuscita a trattenere la sua commozione. Il pubblico ha avuto modo di apprezzare ...