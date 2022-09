Conte M5s accusa il Pd di Letta | ' Cinici e opportunisti | mai più con questi vertici'

raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - ale_dibattista : Draghi, sanzioni, Russia, guerra, armi, casa farmaceutica pubblica, Conte, M5S, PD…ho partecipato all'Opulentia Fes… - AndreaMarcucci : Giuseppe Conte da Presidente del Consiglio aumentò le spese militari, ora le mette in discussione per meri calcoli… - ap_hashtag : RT @fattoquotidiano: Il leader del M5s alla festa del Fatto: “Dem fuorviati dai titoli” @lucadecarolis - ElisabettaGall7 : RT @Apndp: #Conte #M5S: 'Temo l'inadeguatezza, l'incapacità di governare nella complessità'. Dicono stesse riferendosi a giorgia #Meloni… -

ilmessaggero.it

..., in un sussulto di responsabilità, metterà da parte le bandierine elettorali per fare l'interesse di imprese e famiglie", attacca Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd. Giuseppe...Lo zoccolo duro dei populisti Oltre a questa base elettorale legata ada interessi concreti c'è quella tradizionalmente antisistema e populista che portò al successo ilnel 2018. Si tratta ... M5S rimonta al Sud: ecco la strategia di Conte (che vuole spaventare centrodestra e centrosinistra) La proroga fino a fine anno dello smart working per i fragili e le coppie con figli under 14. L’azzeramento dei rincari in bolletta per un numero sempre ...Gli ultimi sondaggi disponibili delineano una sconfitta nettissima per le formazioni che più sostengono l'Agenda Draghi sotto elezioni ...