Barrios si ritira: 'Farò l'allenatore' (Di sabato 10 settembre 2022) Lucas Barrios appende le scarpe al chiodo. L'attaccante paraguaiano (classe 1984 ex Borussia Dortmund) ha annunciato il ritiro dal calcio... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Lucasappende le scarpe al chiodo. L'attaccante paraguaiano (classe 1984 ex Borussia Dortmund) ha annunciato il ritiro dal calcio...

MASSIMI45711369 : RT @GoalItalia: 12 trofei in 3 continenti: quasi 130 goal in carriera ????? Lucas Barrios si ritira e annuncia: 'Farò l'allenatore' ???? https… - GoalItalia : 12 trofei in 3 continenti: quasi 130 goal in carriera ????? Lucas Barrios si ritira e annuncia: 'Farò l'allenatore'… -