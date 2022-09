Annalisa Minetti | “Non vedo | ma una volta ho salvato la vita di mia figlia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 settembre 2022) “Ne ho lette tante. Ma più che di stupidità, preferisco parlare di ignoranza. Pochissimi conoscono i progressi che la scienza e la tecnologia hanno fatto per permettere unabella e ricca a chi, come me, non vede. La gente si attacca al tema della ‘normale’ non sapendo che si può essere anche ‘speciali’ e non solo ‘normodotati’. La gente si sente libera di insultare perché superficiale e poco preparata. Io però le dico che una, pur non vedendo, holaa mia“. A dirlo è, cantautrice e campionessa paralimpica, che in un’accorata intervista al Corriere della Sera si racconta a cuore aperto, parlando senza filtri della sua cecità e dello stigma che ancora circonda le persone diversamente abili. Così ha ...