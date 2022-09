aurora_gianna : @Laly_91_ Un vocal coach se non erro fu anche il vocal coach di albe di amici e di altri - blackma41625250 : @estancapriv @giulw0ndpvt @giulw0nderland ahahaha no, sciabba è vocal coach ad amici ed è quello che sta al piano,… - rollsiyes : a volte davvero penso di essere l’unica tra i miei amici che pensa sempre ai bei momenti passati insieme (o forse s… -

YouMovies

Si sono rivolti al locale Mad One principalmente perchédi Nicolò Daolio e di buona parte ... CASA! Loro sono : Mirko "M" Mocci: leadAndrea "Bitta" Bittasi: guitar Leonard "Chopper" ...Attimi di paura per Donatella Milani , la cantante ecoach che abbiamo visto tra i protagonisti di Ora o mai più . Come lei stessa ha raccontato su ...pensato che un salutino da fatto da voi,... Amici, la vocal coach sorprende tutti: il pubblico è senza parole Il mondo di Amici è composto da tantissime personalità. In questo caso, a spopolare è un video di una vocal coach. Pubblico sorpreso.LDA e Albe tornano ad Amici, per Amici 22 La sorpresa in arrivo e il nuovo teaser della canzone in duetto degli ex Amici 21 ...