Superbike oggi, GP Francia 2022: orari prove libere, tv, programma, streaming TV8 e Sky (Di venerdì 9 settembre 2022) Finalmente ci siamo: dopo una lunga attesa (più di un mese) torna quest’oggi in pista la Superbike con il Gran Premio di Francia 2022; come da tradizione, trattandosi del venerdì, si partirà con le prime due sessioni di prove libere sul tracciato di Nevers Magny-Cours. I piloti avranno così modo di testare da subito le condizioni del circuito e di raccogliere importanti indicazioni in vista dei già decisivi appuntamenti di domani, sabato 10 settembre, con Superpole e Gara 1 e dunque i primi punti in palio del GP. La certezza è che sin da oggi potremo assistere al consueto spettacolo che il Mondiale di Superbike sta regalando Gran Premio dopo Gran Premio. Si torna finalmente a fare sul serio dopo una lunga pausa, dal momento che l’ultima gara risale ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Finalmente ci siamo: dopo una lunga attesa (più di un mese) torna quest’in pista lacon il Gran Premio di; come da tradizione, trattandosi del venerdì, si partirà con le prime due sessioni disul tracciato di Nevers Magny-Cours. I piloti avranno così modo di testare da subito le condizioni del circuito e di raccogliere importanti indicazioni in vista dei già decisivi appuntamenti di domani, sabato 10 settembre, con Superpole e Gara 1 e dunque i primi punti in palio del GP. La certezza è che sin dapotremo assistere al consueto spettacolo che il Mondiale dista regalando Gran Premio dopo Gran Premio. Si torna finalmente a fare sul serio dopo una lunga pausa, dal momento che l’ultima gara risale ...

