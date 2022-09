Siccità, il lago di Carezza si “svuota”: poca acqua per la mancanza di piogge. E il livello si abbassa: le immagini impressionanti (Di venerdì 9 settembre 2022) Il drone immortala dall’alto il lago di Carezza al termine di un’estate segnata da precipitazioni decisamente inferiori della media. Il livello dell’acqua è più basso di quanto ci si potrebbe aspettare e lontano dall’immagine da cartolina che regala normalmente questo splendido laghetto incastonato tra i boschi delle Dolomiti nel comune di Nova Levante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Il drone immortala dall’alto ildial termine di un’estate segnata da precipitazioni decisamente inferiori della media. Ildell’è più basso di quanto ci si potrebbe aspettare e lontano dall’immagine da cartolina che regala normalmente questo splendido laghetto incastonato tra i boschi delle Dolomiti nel comune di Nova Levante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

