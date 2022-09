Rugani sta per lasciare Torino? Questa volta l’offerta sembra concreta (Di venerdì 9 settembre 2022) Daniele Rugani da tempo non è più visto come un giocatore adatto per la Juve, con il toscano che è sempre più tagliato fuori dal progetto. Quando nel 2015 la Juventus acquistò dall’Empoli Daniele Rugani tutti quanti erano davvero convinti che avrebbe potuto diventare una delle grandi colonne della squadra bianconera, ma purtroppo la situazione è diventata davvero drammatica negli ultimi anni. LaPresseIl ruolo del difensore è sicuramente uno dei più complicati che ci possano essere in un campo da calcio, anche perché diventa fondamentale crescere sempre di più con l’esperienza, vedendo infatti come siano pochi a iniziare in questo ruolo. Daniele Rugani era visto come uno dei giocatori che avrebbe sicuramente potuto esplodere a livello internazionale, in particolar modo perché a livello giovanile con l’Italia era valutato come uno dei ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 settembre 2022) Danieleda tempo non è più visto come un giocatore adatto per la Juve, con il toscano che è sempre più tagliato fuori dal progetto. Quando nel 2015 la Juventus acquistò dall’Empoli Danieletutti quanti erano davvero convinti che avrebbe potuto diventare una delle grandi colonne della squadra bianconera, ma purtroppo la situazione è diventata davvero drammatica negli ultimi anni. LaPresseIl ruolo del difensore è sicuramente uno dei più complicati che ci possano essere in un campo da calcio, anche perché diventa fondamentale crescere sempre di più con l’esperienza, vedendo infatti come siano pochi a iniziare in questo ruolo. Danieleera visto come uno dei giocatori che avrebbe sicuramente potuto esplodere a livello internazionale, in particolar modo perché a livello giovanile con l’Italia era valutato come uno dei ...

