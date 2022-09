Perugia – Ascoli: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Sabato 10 settembre alle ore 16.15 allo stadio Renato Curi di Perugia si affrontano Perugia vs Ascoli. Il Grifo esce dalla sconfitta a Brescia e l’Ascoli dal pari a reti bianche contro il Cittadella. Perugia – Ascoli: da dove iniziamo Perugia Il Grifo non ha cominciato positivamente il nuovo campionato. Gli umbri sono reduci da una netta sconfitta per 3-1 subita in casa per mano del Bari dopo che nelle precedenti due uscite hanno ottenuto solo un pareggio casalingo col Parma, preceduto da una sconfitta patita sul campo del Palermo. A Brescia il risultato finale e’ di 2-1 per i padroni di casa. Il match si chiude tutto nel primo tempo. Nei primi minuti il Brescia e’ già in vantaggio per raddoppiare al 13?. Sempre nella ripresa il Grifo accorcia le distanze al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 settembre 2022) Sabato 10 settembre alle ore 16.15 allo stadio Renato Curi disi affrontanovs. Il Grifo esce dalla sconfitta a Brescia e l’dal pari a reti bianche contro il Cittadella.: da dove iniziamoIl Grifo non ha cominciato positivamente il nuovo campionato. Gli umbri sono reduci da una netta sconfitta per 3-1 subita in casa per mano del Bari dopo che nelle precedenti due uscite hanno ottenuto solo un pareggio casalingo col Parma, preceduto da una sconfitta patita sul campo del Palermo. A Brescia il risultato finale e’ di 2-1 per i padroni di casa. Il match si chiude tutto nel primo tempo. Nei primi minuti il Brescia e’ già in vantaggio per raddoppiare al 13?. Sempre nella ripresa il Grifo accorcia le distanze al ...

