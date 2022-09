Napoli, Spalletti: ‘Osimhen? Ci sono Simeone e Raspadori. Ndombelé ok nel 4-3-3, mai visto un ‘Maradona’ così’ | Serie A (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-09 17:20:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha presentato la sfida di domani allo Spezia: E’ un azzardo definire Napoli-Spezia con lo stesso valore di Napoli-Liverpool per le difficoltà col Lecce e le squadre di bassa classifica?“No, dice il giusto. Anzi, ci indica quello che deve essere l’obiettivo. Non dobbiamo concentrarci solo sul nome dell’avversario per farsi bello, ma vincere e fare 3 punti al di là del nome dell’avversario. Saper vincere una gara, seppur prestigiosa, significa aver fatto bene le cose per 100? perché ormai durano 100 minuti, ma per scrivere pagine importanti e avere ambizioni del quarto posto, che è ambizioso nel nostro campionato, significa far bene le cose lungo il percorso. E’ quello che fa la differenza”. E’ preoccupato per Osimhen? ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-09 17:20:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il tecnico delLucianoha presentato la sfida di domani allo Spezia: E’ un azzardo definire-Spezia con lo stesso valore di-Liverpool per le difficoltà col Lecce e le squadre di bassa classifica?“No, dice il giusto. Anzi, ci indica quello che deve essere l’obiettivo. Non dobbiamo concentrarci solo sul nome dell’avversario per farsi bello, ma vincere e fare 3 punti al di là del nome dell’avversario. Saper vincere una gara, seppur prestigiosa, significa aver fatto bene le cose per 100? perché ormai durano 100 minuti, ma per scrivere pagine importanti e avere ambizioni del quarto posto, che è ambizioso nel nostro campionato, significa far bene le cose lungo il percorso. E’ quello che fa la differenza”. E’ preoccupato per Osimhen? ...

