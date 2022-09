Lukaku lo fa di nuovo: l’Inter ha un nuovo bomber (Di venerdì 9 settembre 2022) Lukaku potrebbe non restare all’Inter al termine di questa stagione e i nerazzurri hanno già individuato il nuovo bomber E’ stato il colpo dell’estate. Romelu Lukaku è tornato all’Inter in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 9 settembre 2022)potrebbe non restare alal termine di questa stagione e i nerazzurri hanno già individuato ilE’ stato il colpo dell’estate. Romeluè tornato alin… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

SciabolataFFP : Graham 'Harry' Potter nuovo allenatore del Chelsea. Vedremo se farà la magia di far 'ripartire' il Chelsea. E chi… - Pasq060301 : @MattyInterista Si per farlo incontrare di nuovo con Lukaku. Tifa inter e non i giornali,l’anno scorso se Inzaghi v… - AndreaDiNapoli3 : @FBiasin Ps avete lanciato Onana ,sperando fosse il nuovo Maignan,ma si è visto che non è ancora affidabile. Correa… - Ds7Mattia : @bergomifabio Se perdiamo skri a 0 sarebbe una figura di merda colossale, lukaku può essere che adesso il nuovo all… - eleonora_nuovo : @Waltergalleni45 In un momento ho anche pensato che forse sia per l'arresto di Lukaku...ma può dipendere?! Bho ..non saprei.... -