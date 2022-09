LIVE Italia-Olanda 10-12 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: si decide tutto nell’ultimo quarto (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Inizia l’ultimo quarto, vince lo sprint l’Olanda. Finisce il terzo quarto, Italia-Olanda 10-12. 0.29 Rete di Keuning, sorpresa l’Italia, Italia-Olanda 10-12. 0.32 Grande parata di Banchelli su Sleeking. 1.31 Rete di Sleeking, diagonale precisa, Italia-Olanda 10-11. 1.53 Goooooooooooooooooooooool, Viacava, ribadisce dopo la traversa di Bettini, Italia-Olanda 10-10. 2.38 Tiro di Bianconi bloccato dal portiere. 3.40 Palla sul fondo di Bianconi. 4.33 Pallonetto fuori di Bettini. 5.26 Traversa di Picozzi. 5.56 Rete di Sleeking, vantaggio olandese, Italia-Olanda 9-10. 6.37 Rete ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55 Inizia l’ultimo, vince lo sprint l’. Finisce il terzo10-12. 0.29 Rete di Keuning, sorpresa l’10-12. 0.32 Grande parata di Banchelli su Sleeking. 1.31 Rete di Sleeking, diagonale precisa,10-11. 1.53 Goooooooooooooooooooooool, Viacava, ribadisce dopo la traversa di Bettini,10-10. 2.38 Tiro di Bianconi bloccato dal portiere. 3.40 Palla sul fondo di Bianconi. 4.33 Pallonetto fuori di Bettini. 5.26 Traversa di Picozzi. 5.56 Rete di Sleeking, vantaggio olandese,9-10. 6.37 Rete ...

