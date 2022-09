L’ambientalismo di Elisabetta II è in buone mani e avrà continuità (Di venerdì 9 settembre 2022) La regina Elisabetta II, morta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni dopo aver regnato per 70 anni, è cresciuta in un’epoca in cui clima e ambiente non erano di certo in cima all’agenda politica e mediatica. Ciononostante, anche grazie ad abili consiglieri, nel corso degli anni è riuscita sapientemente ad aggiornare la sua comunicazione e il suo approccio alle tematiche verdi, imponendosi – senza forzature – come una figura di potere sensibile alle ingiustizie verso il nostro pianeta. Quel “senza forzature” è rilevante da specificare, perché Elisabetta ha sempre esibito (con le parole e con i fatti) un amore profondo per la natura e uno spirito ambientalista da non sottovalutare. E spesso ha colto l’occasione per bacchettare i membri di governi e parlamenti, invitandoli ad agire con urgenza per mitigare la crisi climatica. «Ho sentito parlare della ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 settembre 2022) La reginaII, morta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni dopo aver regnato per 70 anni, è cresciuta in un’epoca in cui clima e ambiente non erano di certo in cima all’agenda politica e mediatica. Ciononostante, anche grazie ad abili consiglieri, nel corso degli anni è riuscita sapientemente ad aggiornare la sua comunicazione e il suo approccio alle tematiche verdi, imponendosi – senza forzature – come una figura di potere sensibile alle ingiustizie verso il nostro pianeta. Quel “senza forzature” è rilevante da specificare, perchéha sempre esibito (con le parole e con i fatti) un amore profondo per la natura e uno spirito ambientalista da non sottovalutare. E spesso ha colto l’occasione per bacchettare i membri di governi e parlamenti, invitandoli ad agire con urgenza per mitigare la crisi climatica. «Ho sentito parlare della ...

