La regina è morta al fianco di Carlo e Anna: gli altri familiari non hanno fatto in tempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Al momento del decesso della regina Elisabetta, avvenuto alle 15.47 di ieri nel letto della sua stanza a Balmoral, erano presenti solamente Carlo e Anna. Nessuno degli altri familiari stretti ha fatto in tempo a raggiungerla: né i figli... Leggi su europa.today (Di venerdì 9 settembre 2022) Al momento del decesso dellaElisabetta, avvenuto alle 15.47 di ieri nel letto della sua stanza a Balmoral, erano presenti solamente. Nessuno deglistretti haina raggiungerla: né i figli...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - AnnaMariaCastel : RT @BarbaraRaval: 'La regina non è morta a causa del vaccino' semplicemente perché Carlo non lo ha detto. Bravissimi fact-cecker, spiegazi… - Malcontenta1 : RT @gracevicariot: non capisco tutta questa agitazione quando la regina è morta il 5 luglio scorso -