Italvolley, De Giorgi: “Non vogliamo fermarci. Andremo in campo per vincere, come sempre” (Di venerdì 9 settembre 2022) La Nazionale italiana di volley maschile continua a lavorare in vista delle semifinale dei Mondiali 2022 contro la Slovenia, in programma sabato. Dopo l’allenamento pomeridiano nella Spodek Arena, il commissario tecnico, Ferdinando De Giorgi, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha risposto alle varie domande dei giornalisti: “Un anno dopo incontriamo ancora la Slovenia, l’avversario è lo stesso, ma le cose sono molto diverse; ne sono successe. Innanzitutto questo è un Mondiale e quindi sono presenti tutte le formazioni migliori al mondo. I valori tecnici espressi in questa manifestazione sono davvero notevoli; non che questo non accada negli Europei, ma un mondiale è un mondiale, ci sono tutte le più forti. Al di là di questo, l’aspetto più importante è che nel giro di un anno le cose fisiologicamente cambiano; ognuno ha i propri percorsi e quindi qualcosa ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) La Nazionale italiana di volley maschile continua a lavorare in vista delle semifinale dei Mondiali 2022 contro la Slovenia, in programma sabato. Dopo l’allenamento pomeridiano nella Spodek Arena, il commissario tecnico, Ferdinando De, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha risposto alle varie domande dei giornalisti: “Un anno dopo incontriamo ancora la Slovenia, l’avversario è lo stesso, ma le cose sono molto diverse; ne sono successe. Innanzitutto questo è un Mondiale e quindi sono presenti tutte le formazioni migliori al mondo. I valori tecnici espressi in questa manifestazione sono davvero notevoli; non che questo non accada negli Europei, ma un mondiale è un mondiale, ci sono tutte le più forti. Al di là di questo, l’aspetto più importante è che nel giro di un anno le cose fisiologicamente cambiano; ognuno ha i propri percorsi e quindi qualcosa ...

LiaCapizzi : Che IMPRESA Applauditeli tutti-tutti. Da Giannelli a Romanò, Anzani, Galassi... Ciao-ciao alla corazzata Francia.… - sportface2016 : #Italvolley, #DeGiorgi: 'Non vogliamo fermarci. Andremo in campo per vincere, come sempre' #WCH2022 - ItsMiriIsabelle : RT @LiaCapizzi: Che IMPRESA Applauditeli tutti-tutti. Da Giannelli a Romanò, Anzani, Galassi... Ciao-ciao alla corazzata Francia. Il merit… - patriziadegioia : RT @LiaCapizzi: Che IMPRESA Applauditeli tutti-tutti. Da Giannelli a Romanò, Anzani, Galassi... Ciao-ciao alla corazzata Francia. Il merit… - marioliso : RT @LiaCapizzi: Che IMPRESA Applauditeli tutti-tutti. Da Giannelli a Romanò, Anzani, Galassi... Ciao-ciao alla corazzata Francia. Il merit… -