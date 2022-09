(Di venerdì 9 settembre 2022) L'incassa la sconfitta per 2-0 col Bayern, ma mettono in mostra una grande prestazione di, alufficiale tra i pali....

sportli26181512 : #Inter, #Onana parla da leader: 'Rialzarsi è obbligatorio': L'estremo difensore camerunese ha dato la scossa alla s… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Onana, il debutto vale dieci parate. Ma col Toro torna Handanovic #InterBayern #Onana #Handanovic - sportmediaset : Onana, il debutto vale dieci parate. Ma col Toro torna Handanovic #InterBayern #Onana #Handanovic - news24_inter : ??CdS: «Debutto #Onana, il cambio di un’epoca all’#Inter?» - RedDevil927 : Questo commento su un tuo giocatore NON ESISTE. Il debutto stagionale col Bayern Monaco NON ESISTE. Ve la butto lì,… -

Calciomercato.com

L'ospita lo Spezia, la Juve chiude con il posticipo a Marassi contro la Samp Vai alla Fotogallery...ha vinto anche due Champions con lo stesso Porto e nella magica stagione del triplete con l'. ... Alstagionale in Europa League ha diretto una gara delle qualificazioni di Champions League ... Inter, debutto da record per Onana. Eto'o: 'È tra i migliori al mondo' VIDEO L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: l’Inter dello scorso anno era dominante nel gioco, questa è impaurita e smarrita Alfio Musmarra Dopo la sconfitta del derby arriva anche quella in Champ ...Il giorno dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, l'Inter è tornata ad Appiano Gentile per preparare la gara di sabato contro il Torino. Come riporta Sky Sport, ad Appiano, dove erano presenti anch ...