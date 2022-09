Gli Anelli del Potere, pronte le riprese della Stagione 2: ecco tutto quello che sappiamo (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ appena cominciata la serie tv de Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, ma già si volge lo sguardo alla Stagione 2. Del resto, come si sa, la serie tv vedrà un totale di cinque capitoli (il primo terminerà il prossimo 14 ottobre), di conseguenza è lecito chiedersi cosa accadrà nella Stagione numero due. Gli Anelli del Potere, 9/9/2022 – Computermagazine.itCome spiega Tecnologia.Libero.it, la realizzazione della seconda Stagione “non è mai stata in dubbio”, del resto Jeff Bezos, grandissimo fan di Tolkien, de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, ha investito moltissimo nella serie, circa 58 milioni di dollari ad episodio, e di conseguenza si tratta di un progetto a lungo termine. Un investimento che fino ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ appena cominciata la serie tv de Il Signore degli, Glidel, ma già si volge lo sguardo alla2. Del resto, come si sa, la serie tv vedrà un totale di cinque capitoli (il primo terminerà il prossimo 14 ottobre), di conseguenza è lecito chiedersi cosa accadrà nellanumero due. Glidel, 9/9/2022 – Computermagazine.itCome spiega Tecnologia.Libero.it, la realizzazioneseconda“non è mai stata in dubbio”, del resto Jeff Bezos, grandissimo fan di Tolkien, de Il Signore deglie de Lo Hobbit, ha investito moltissimo nella serie, circa 58 milioni di dollari ad episodio, e di conseguenza si tratta di un progetto a lungo termine. Un investimento che fino ...

