Gazzetta: Milan, Tonali rinnova fino al 2027 e raddoppia lo stipendio (Di venerdì 9 settembre 2022) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali ha firmato il rinnovo con il Milan fino al 2027, raddoppiando il suo stipendio. La firma è arrivata oggi, nella sede del club rossonero. Esattamente in questo giorno, due anni fa, Tonali arrivava dal Brescia con prestito oneroso. Manca solo l’ufficialità, ma il rinnovo c’è. “Si attende solo l’ufficialità. Tonali inizialmente percepiva uno stipendio di 1,8 milioni netti all’anno, poi ridotti a 1,3. Ora raddoppia: guadagnerà 2,5 milioni. Il suo rinnovo segue quello di Rade Krunic fino al 2025, ufficializzato ieri dal Milan”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Secondo quanto riporta ladello Sport, Sandroha firmato il rinnovo con ilalndo il suo. La firma è arrivata oggi, nella sede del club rossonero. Esattamente in questo giorno, due anni fa,arrivava dal Brescia con prestito oneroso. Manca solo l’ufficialità, ma il rinnovo c’è. “Si attende solo l’ufficialità.inizialmente percepiva unodi 1,8 milioni netti all’anno, poi ridotti a 1,3. Ora: guadagnerà 2,5 milioni. Il suo rinnovo segue quello di Rade Krunical 2025, ufficializzato ieri dal”. L'articolo ilNapolista.

lucabianchin7 : Le scelte di Pioli verso #SampdoriaMilan. ??Kjaer titolare in difesa ??Pobega titolare in mezzo ??Origi probabile… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Osimhen salterà almeno due gare, si tenterà di recuperarlo per la sfida con il Milan - napolista : Gazzetta: Milan, Tonali rinnova fino al 2027 e raddoppia lo stipendio Si attende solo l’ufficialità, ma la firma è… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Milan e Napoli lotteranno fino alla fine per lo scudetto -