Fratelli d'Italia contro l'episodio Lgbt di Peppa Pig: "Inaccettabili due mamme, la Rai non lo trasmetta" (Di venerdì 9 settembre 2022) "inaccettabile". Così Fratelli d'Italia ha definito la scelta degli autori di Peppa Pig di inserire nel popolare cartone animato un personaggio che ha due madri. "Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli", ha detto Federico Mollicone, responsabile cultura del partito guidato da Giorgia Meloni, rinnovando la sfida a quella che viene definita la "dottrina gender". Il riferimento è all'arrivo nella serie britannica di una coppia dello stesso sesso, per la prima volta da quando ha debuttato nel 2004. Si tratta dei genitori di Penny, un'orsa polare amica di Peppa che vive con due madri. "Vivo con la mia mamma e la mia altra mamma", dice Penny in un episodio chiamato "Famiglie", andato in onda martedì scorso nel Regno Unito. "Una mamma è un medico e una mamma cucina gli ...

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - ZanAlessandro : Fratelli d’Italia lancia l’allarme, un nuovo nemico assedia la nazione: @peppapig. #PeppaPig - ladyonorato : Toh, un’altra “putiniana”… Emma Marcegaglia: “Le imprese in Italia vengono distrutte dai “fratelli” d’oltreoceano”… - francizerella_ : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… - paolozanna1 : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… -