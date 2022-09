Elezioni: Bruno Bossio (Pd), 'potenziare e semplificare il superbonus edilizio' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "Il superbonus 110% per l'edilizia non deve essere bloccato: al contrario va potenziato e semplificato". Ad affermarlo Enza Bruno Bossio, parlamentare e candidata del Pd nel collegio plurinominale della Camera in Calabria. "Non è giusto - aggiunge la deputata dem - amplificare il fenomeno delle truffe e utilizzarlo come pretesto per demonizzare e proporre, addirittura, di cancellare questo importante incentivo per la riqualificazione, la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Vanno effettuati i controlli e non cancellare la norma. Bisogna, intanto, subito, sbloccare la cessione dei crediti già presenti sui cassetti fiscali, eliminare la clausola di solidarietà a chi compra il credito e decidere la proroga per le unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 ". "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "Il110% per l'edilizia non deve essere bloccato: al contrario va potenziato e semplificato". Ad affermarlo Enza, parlamentare e candidata del Pd nel collegio plurinominale della Camera in Calabria. "Non è giusto - aggiunge la deputata dem - amplificare il fenomeno delle truffe e utilizzarlo come pretesto per demonizzare e proporre, addirittura, di cancellare questo importante incentivo per la riqualificazione, la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del patrimonio. Vanno effettuati i controlli e non cancellare la norma. Bisogna, intanto, subito, sbloccare la cessione dei crediti già presenti sui cassetti fiscali, eliminare la clausola di solidarietà a chi compra il credito e decidere la proroga per le unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 ". "Il ...

