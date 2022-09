Alessandro Basciano e la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni sul red carpet | le prime reazioni FOTO

(Di venerdì 9 settembre 2022) Come tutti i fan dei “Basciagoni” avranno avuto modo di vedere,ha spiazzato la suafacendole unadiinattesa. I due si trovavano a sfilare sul reddi Venezia quando, improvvisamente, il giovane si è inginocchiato mostrando uno splendido anello alla sua compagna. Questo gesto, chiaramente, ha lasciato L'articolo proviene da KontroKultura.

trash_italiano : Un giornalista inglese reagisce alla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano: “non un influencer italiano che… - MediasetTgcom24 : Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: proposta di matrimonio a Venezia 79, ma scoppia la polemica… - Emmepi151 : RT @Susy_1710: “Alessandro Basciano si è preso la scena, distogliendo l’attenzione dal film”... Ma la scena gliela avete data tutti voi che… - rango_claudia : Condivido pienamente il suo pensiero ???? - _raniaasalways_ : RT @Federica1002_: Alessandro Basciano quando ha scoperto che la regina è morta, rubandogli la scena mediatica #QueenElizabeth https://t.… -

Sul red carpet per il film "The Son", diretto da Florian Zeller,ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Sophie Codegoni. A Venezia 79 il gesto plateale, però, apprezzato dai fan, non è piaciuto al giornalista Jack King di British ...e Sophie Codegoni, proposta di matrimonio a Venezia/ Si sposano Solo durante il processo il film si accende di rabbia ed emozioni. Cresce l'intensità, mentre gli interpreti, ...Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dopo la proposta di matrimonio arrivata sul red carpet a Venezia sono finiti nella bufera. Piovono critiche, arriva la risposta di Basciano. Alessandro Basciano ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la proposta di matrimonio a Venezia nel mirino delle critiche di Karina Cascella: "Tutto molto triste" ...