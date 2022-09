Alberto Matano l’ha fatto davvero, notizia sensazionale: il merito è della Regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) “Tutto grazie alla Regina Elisabetta”, a trovarne giovamento è Alberto Matano che riceve la notizia questa mattina La morte della Regina Elisabetta segna una svolta storica per il mondo intero, ma prima di ciò la segna per il conduttore di Rai Uno che è ancora incredulo. La notizia di questa mattina è sensazionale. In men L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) “Tutto grazie alla”, a trovarne giovamento èche riceve laquesta mattina La mortesegna una svolta storica per il mondo intero, ma prima di ciò la segna per il conduttore di Rai Uno che è ancora incredulo. Ladi questa mattina è. In men L'articolo proviene da Inews24.it.

profilodimirko : Loretta Goggi - di nuovo - alla prima di #DomenicaIn. Alberto Matano intervisterà la Venier e la Goggi contemporaneamente. - AccaddeOggi : Oggi nel 1972 nasceva il giornalista e conduttore tv Alberto Matano #accaddeoggi - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Matano ha 50 anni: bullizzato da piccolo e chi è il suo marito Riccardo, sette cose che non sapete - RZironda : RT @Corriere: Matano ha 50 anni: bullizzato da piccolo e chi è il suo marito Riccardo, sette cose che non sapete - angiuoniluigi : RT @Corriere: Matano ha 50 anni: bullizzato da piccolo e chi è il suo marito Riccardo, sette cose che non sapete -