Adriano Panatta torna ai microfoni: commenterà la Coppa Davis sulla Rai (Di venerdì 9 settembre 2022) Adriano Panatta tornerà ai microfoni. L’ex tennista farà infatti parte della squadra di Rai Sport in occasione della Coppa Davis, la competizione per Nazionali di tennis che il 72enne vinse nel 1976 (unico sigillo dell’Italia). L’appuntamento è da martedì 13 a domenica 18 settembre, quando gli azzurri affronteranno Argentina, Svezia e Croazia a Bologna per la fase a gironi: le prime due classificate accederanno alla fase finale, che andrà in scena a Madrid nel mese di novembre. Adriano Panatta, che in passato fu commentatore accanto al compianto Gian Piero Galeazzi, affiancherà il telecronistica Marco Fiocchetti, l’intervistatore Umberto Martini, Cristina Caruso e Omar Camporese che gestiranno lo studio allestito all’interno della Unipol Arena. Il vincitore del Roland ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022)tornerà ai. L’ex tennista farà infatti parte della squadra di Rai Sport in occasione della, la competizione per Nazionali di tennis che il 72enne vinse nel 1976 (unico sigillo dell’Italia). L’appuntamento è da martedì 13 a domenica 18 settembre, quando gli azzurri affronteranno Argentina, Svezia e Croazia a Bologna per la fase a gironi: le prime due classificate accederanno alla fase finale, che andrà in scena a Madrid nel mese di novembre., che in passato fu commentatore accanto al compianto Gian Piero Galeazzi, affiancherà il telecronistica Marco Fiocchetti, l’intervistatore Umberto Martini, Cristina Caruso e Omar Camporese che gestiranno lo studio allestito all’interno della Unipol Arena. Il vincitore del Roland ...

Coppa Davis: Adriano Panatta nel gruppo Rai Sport Manca poco all'inizio della Coppa Davis di Bologna , in onda da martedi' 13 a domenica 18 settembre su Rai Sport . A far parte della squadra della Rai anche Adriano Panatta , leggenda dello sport azzurro, che della Davis è stato vincitore. Insieme a lui Marco Fiocchetti in telecronaca, Cristina Caruso, che gestirà lo studio all'interno dell'Unipol Arena ...