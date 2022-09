Vespa orientalis, è allarme scuole a Roma: sono attirate dal cibo degli studenti (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma. La Vespa orientalis, l’ennesima piaga Capitale che in queste settimane sta facendo parlare di sé a causa di una vera e propria invasione, costringe ora ad attuare anche delle misure speciali per alcuni istituti scolastici. In particolare per quelli localizzati nel Municipio I della città. allarme scuola per la Vespa orientalis Ad annunciare tali misure è stato il presidente della commissione Scuola, Alessandro Monciotti: “Le ditte che già attraverso appalto si occupano delle operazioni di disinfestazione nei nostri plessi saranno incaricate di fare un sopralluogo negli istituti, per capire se durante i mesi di chiusura l’imenottero abbia nidificato nella scuola”. I check e i controlli in questione, come riportato anche da Repubblica, dovrebbero interessare, in modo particolare, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022). La, l’ennesima piaga Capitale che in queste settimane sta facendo parlare di sé a causa di una vera e propria invasione, costringe ora ad attuare anche delle misure speciali per alcuni istituti scolastici. In particolare per quelli localizzati nel Municipio I della città.scuola per laAd annunciare tali misure è stato il presidente della commissione Scuola, Alessandro Monciotti: “Le ditte che già attraverso appalto si occupano delle operazioni di disinfestazione nei nostri plessi saranno incaricate di fare un sopralluogo negli istituti, per capire se durante i mesi di chiusura l’imenottero abbia nidificato nella scuola”. I check e i controlli in questione, come riportato anche da Repubblica, dovrebbero interessare, in modo particolare, ...

