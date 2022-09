Tutte vorremmo essere guardate come Hugh Jackman guarda sua moglie Deborra-Lee Furness (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno scatto d’amore. Occhi negli occhi, come se quello che c’è attorno a loro non esistesse. Basta una foto senza parole per dare la patente di innamorati a Hugh Jackman e a sua moglie Deborra-Lee Furness. Insieme sul red carpet del film The son al Festival del cinema di Venezia 2022. Foto Ansa Quando si dice che le immagini valgono più di mille parole. Ecco, quella scattata ieri sera sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2022 è una di queste. Perché, ammettiamolo, Tutte noi vorremmo essere guardate come Hugh Jackman guarda sua moglie Deborra-Lee Furness. Pura adorazione. ... Leggi su amica (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno scatto d’amore. Occhi negli occhi,se quello che c’è attorno a loro non esistesse. Basta una foto senza parole per dare la patente di innamorati ae a sua-Lee. Insieme sul red carpet del film The son al Festival del cinema di Venezia 2022. Foto Ansa Quando si dice che le immagini valgono più di mille parole. Ecco, quella scattata ieri sera sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2022 è una di queste. Perché, ammettiamolo,noisua-Lee. Pura adorazione. ...

