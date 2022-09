TS – Juve, senza Chiesa e Di Maria Vlahovic più Milik li rivediamo presto (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-09-08 10:45:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Quella di schierare una Juventus che dal primo minuto presentasse la coppia formata da Dusan Vlahovic e Arek Milik è una scelta in parte obbligata e dettata dalle contingenze, più ancora che fortemente e liberamente voluta. Del resto, fino a quando Angel Di Maria risultava abile e arruolato (vale a dire sino a poche ore prima della partenza per Parigi), Massimiliano Allegri aveva provato in rifinitura il tridente con Juan Cuadrado a destra, lo «spaghetto» a sinistra e Dusan Vlahovic punta centrale. Poi, però, la pessima notizia: Parigi non val bene il rischio di complicare ulteriormente le cose e mettere Di Maria nelle condizioni di rimediare un lungo stop. Ergo, la virata tattica tesa al ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-09-08 10:45:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Quella di schierare unantus che dal primo minuto presentasse la coppia formata da Dusane Arekè una scelta in parte obbligata e dettata dalle contingenze, più ancora che fortemente e liberamente voluta. Del resto, fino a quando Angel Dirisultava abile e arruolato (vale a dire sino a poche ore prima della partenza per Parigi), Massimiliano Allegri aveva provato in rifinitura il tridente con Juan Cuadrado a destra, lo «spaghetto» a sinistra e Dusanpunta centrale. Poi, però, la pessima notizia: Parigi non val bene il rischio di complicare ulteriormente le cose e mettere Dinelle condizioni di rimediare un lungo stop. Ergo, la virata tattica tesa al ...

CB_Ignoranza : Post di ritrovo per chi non vuole più vedere una formazione della Juve senza Fabio Miretti. #Miretti #Juventus - GiovaAlbanese : Bisogna avere il coraggio di tirare in porta, serve più cattiveria nel ricercare il successo. Senza questa ambizion… - araujopampanin : Ieri su sky deLigt ha spiegato la differenza degli allenamenti tra Juve e Bayern. Da noi molte ore seduti a studiar… - Luxgraph : Juve, senza Chiesa e Di Maria Vlahovic più Milik li rivediamo presto - tasso_mirko : Tanti che vorrebbero esonerare #Allegri come ha fatto il Chelsea con Tuchel, ma non considerano che la Juve non ha… -