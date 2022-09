Swatch gang a Roma | quasi impossibile acquistare gli orologi regolarmente | presidi notturni e liste fake | ecco il racket

(Di giovedì 8 settembre 2022) Gli inglesi lo chiamano reselling: rivendere a cifre maggiorate abbigliamento e accessori, prodotti in serie limitata e quindi introvabili. Da noi lo chiamiamo bagarinaggio. Dopo i capi di ...

Ecco la cronaca di una notte da infiltrati nel gruppo della '', nel finto quanto inutile tentativo di riuscire ad acquistarne uno in negozio. LA TECNICA. Sono le tre e mezzo quando ...Poi l'assessore Armato lo ha raggiunto al Mercadante e gli ha regalato unodalla sua ... Zone franche, dove ormai ogni giorno turisti e cittadini sono prede di rapinatori e baby. Oggi si ... Swatch gang a Roma, quasi impossibile acquistare gli orologi regolarmente: presidi notturni e liste fake, ecco Gli inglesi lo chiamano reselling: rivendere a cifre maggiorate abbigliamento e accessori, prodotti in serie limitata e quindi introvabili. Da noi lo chiamiamo bagarinaggio. Dopo i capi ...«Tutto avviene sulla pubblica strada, noi non possiamo farci nulla, l’unica limitazione che applichiamo è quella di vendere un orologio ...