Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | proposta di matrimonio sul Red Carpet di Venezia 79

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 settembre 2022) Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, tra baci e tenerezze. Poi, quando i riflettori si sono spenti su Cinecittà, hanno continuato a frequentarsi. E a viversi. Tra cene insieme, viaggi, copertine. Un amore da sogno. Che non poteva certo non avere unadida ‘favola’. Protagonisti, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, e, che aveva partecipato al programma della De Filippi come corteggiatore di un’altra ragazza. Due passati diversi, due mondi che sembravano lontani. E che, invece, sono vicini più che mai. View this post on Instagram A post shared by(@) La ...