Questo cartello non è stato appeso alla porta della Trump Tower (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 4 settembre 2022 il sito web Green Pass News ha pubblicato un articolo intitolato "Attivisti Gay Senza Cervello Appendono Lo Striscione 'Top Secret Nuclear Documents Inside' Nella porta della Trump Tower". L'articolo contiene l'immagine di un cartello con il testo «Per altri documenti nucleari top secret irrompere qui» posto su uno sfondo arcobaleno. Secondo l'articolo, il cartello sarebbe stato appeso domenica 4 settembre sulla porta della Trump Tower, grattacielo di proprietà dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump situato a New York, e farebbe riferimento alla perquisizione eseguita dall'Fbi nella villa chiamata Mar-a-Lago, in ...

