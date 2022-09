Ordine di Malta: “Noi donne grate al Papa che ci ha voluto dare importanza” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Papa, con la nuova Carta Costituzionale, ha riconosciuto in via definitiva il diritto di voto anche alle donne dell’Ordine di Malta. ” L’elemento più importante – osserva all’Adnkronos Maria Emerica Cortese, per dodici anni Ambasciatrice dell’Ordine di Malta in Salvador nominata a giugno ambasciatore in Libano – se facciamo il raffronto col passato è che in molti commi della Carta il termine ‘cavaliere ‘ è stato sostituito da ‘membro’. Il Papa in questo modo ha voluto dare importanza anche a noi donne”. Il rapporto tra Cavalieri e Dame resta sbilanciato: 104 a 8 , come nella stragrande maggioranza delle realtà. “Le donne – osserva l ‘ Ambasciatrice ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Il, con la nuova Carta Costituzionale, ha riconosciuto in via definitiva il diritto di voto anche alledell’di. ” L’elemento più importante – osserva all’Adnkronos Maria Emerica Cortese, per dodici anni Ambasciatrice dell’diin Salvador nominata a giugno ambasciatore in Libano – se facciamo il raffronto col passato è che in molti commi della Carta il termine ‘cavaliere ‘ è stato sostituito da ‘membro’. Ilin questo modo haanche a noi”. Il rapporto tra Cavalieri e Dame resta sbilanciato: 104 a 8 , come nella stragrande maggioranza delle realtà. “Le– osserva l ‘ Ambasciatrice ...

