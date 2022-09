Nizza-Colonia | scontri all'Allianz Riviera | 7 feriti di cui 2 gravi | FOTO e VIDEO La Uefa fa giocare | il prefetto | 'Uno dei ricoverati è un tifoso del PSG'

DiMarzio : #UECL | Posticipata la gara tra @ogcnice e @fckoeln: scontri tra i tifosi - telodogratis : Conference League: Nizza-Colonia, un’ora di ritardo dopo scontri - Ashraf95601226 : Caos prima di Nizza vs Colonia - Mashooque6 : Caos prima di Nizza vs Colonia - CalcioNews24 : Disordini prima di #NizzaColonia, anche gli steward hanno lanciato oggetti ai tifosi ???? -

Prima del calcio d'inizio della sfida di Conference League traè successo di tutto, anche gli steward hanno lanciato oggetti ai tifosi Prima del calcio d'inizio della sfida di Conference League traè successo di tutto, anche gli ...E' di almeno 18 feriti, secondo "Nice Matin", il bilancio degli scontri fra le due tifoserie diall'Allianz Riviera, prima della sfida di Conference League poi iniziata con quasi un'ora di ritardo. Le autorità locali hanno anche confermato che uno dei feriti, un supporter tedesco,...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si sono concluse pochi minuti fa le gare di Conference League in campo nel tardo pomeriggio. Pari per 1-1 per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, fermata dall'RFS, mentre nel medesimo girone va a vala ...