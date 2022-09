Morta Regina Elisabetta II | storia della sovrana dei record

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 8 settembre 2022) Life&People.it ÈII, ladel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Aveva 96 anni. è deceduta oggi, giovedì 8 settembre. Nel pomeriggio i medici erano preoccupati circa le sue condizioni di salute e hanno chiamato a raccolta al capezzale tutti i suoi familiari che si sono precipitati al castello di Balmoral, in Scozia, dovesi trovava per le sue vacanze estive.