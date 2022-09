Morta la Regina Elisabetta II | da Biden a Mattarella il mondo politico le rende omaggio Truss | “La roccia su cui la Gran Bretagna è costruita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) IlallaII,oggi 8 settembre all’età di 96 anni dopo 70 anni di regno. Comincia la neo premier Liz, che l’ha definita “lasu cui la” e ha detto di essere “distrutta”. Ne ha elogiato la “devozione per il suo dovere” che ha definito un “un esempio per tutti noi. All’inizio aveva parlato di “gigantesco shock per il Paese e per il”. E poi si è rivolta al nuovo re, Carlo, invitando il popolo britannico a unirsi e a sostenerlo con “lealtà e devozione”: “Dio salvi il re“. Oltremanica, il presidente francese Emmanuel Macron ha salutatoII come “un’amica della Francia, una ...