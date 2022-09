LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6, US Open 2022 in DIRETTA: tiebreak da campione dell’azzurro (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz TERZO SET 7-6 (7) SECONDO SET Sinner!!! Risposta vincente di rovescio sul kick di Alcaraz. Da campione il giovane azzurro rimette tutto in discussione. 8-7 SET POINT Sinner! In rete il dritto di Alcaraz. 7-7 ACE Sinner! Che tiebreak! 7-6 Alcaraz, quinto set point. Brutto errore di Sinner, che manda in corridoio un comodo rovescio. 6-6 Come si è salvato Alcaraz….Prima con un dritto in controbalzo, poi con un passante clamoroso di rovescio sulla riga. Si cambia campo. 6-5 SET POINT Sinner. Eccola la prima, seguita dal dritto vincente. 5-5 Micidiale il dritto ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRATERZO SET 7-6 (7) SECONDO SET!!! Risposta vincente di rovescio sul kick di. Dail giovane azzurro rimette tutto in discussione. 8-7 SET POINT! In rete il dritto di. 7-7 ACE! Che! 7-6, quinto set point. Brutto errore di, che manda in corridoio un comodo rovescio. 6-6 Come si è salvato….Prima con un dritto in controbalzo, poi con un passante clamoroso di rovescio sulla riga. Si cambia campo. 6-5 SET POINT. Eccola la prima, seguita dal dritto vincente. 5-5 Micidiale il dritto ...

