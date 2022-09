Lipsia | Rose | «Raggiungeremo stabilità solo attraverso il gioco»

(Di giovedì 8 settembre 2022) Marcoè il nuovo tecnico del: le dichiarazioni dell’allenatore al momento della sua presentazione ufficiale Marcoè stato presentato dalcome nuovo allenatore della formazione tedesca. LE PAROLE – «Farò alcune cose in modo diverso. Dobbiamo raggiungere lail. Vogliamo essere più stabili nelle retrovie esercitando più pressione sulla palla davanti. Non ho mai rilevato un club a metà stagione, ma la rosa è emozionante, di buona struttura e molto equilibrata. Ho avuto molto tempo libero negli ultimi tre mesi. Ecco perché ora riesco a gestire bene lo stress. Non vedo l’ora di avere settimane emozionanti con compiti impegnativi. Non è mai facile svolgere un compito di così alto profilo nella tua città natale. Mi ...

DiMarzio : #Bundesliga | @RBLeipzig, Marco #Rose è il nuovo allenatore: è ufficiale - CORNERNEWS24 : #Calcio - Rose nuovo allenatore del Lipsia, subentra a Tedesco All'esordio di sabato trova il Borussia Dortmund, sua ex squadra - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Lipsia, Marco Rose è il nuovo allenatore - sportface2016 : #Lipsia, #MarcoRose è il nuovo tecnico: firmato un biennale - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Lipsia, è Marco Rose il nuovo allenatore: sostituirà Tedesco -

Nativo diha allenato in carriera anche il Salisburgo e il Borussia Moenchengladbach. - foto LivePhotoSport - . glb/red 08 - Set - 22 16:47 8 settembre 2022Ilha un nuovo allenatore, dopo l'esonero di Domenico Tedesco: il club della Red Bull ha ingaggiato per la panchina Marco, ex tecnico del Salisburgo e del Borussia Dortmund.ha firmato ...E' Graham Potter il nuovo allenatore del Chelsea. Il tecnico del Brighton ha infatti lasciato il club per sostituire il partente Thomas Tuchel, silurato dopo la sconfitta patita in Champions League co ...Prende il posto dell'esonerato Domenico Tedesco LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il Lipsia ha già annunciato il successore di Domenico ...