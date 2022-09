L’intolleranza al lattosio nei bambini: cause, sintomi e dieta (Di giovedì 8 settembre 2022) Il latte è un alimento dalle straordinarie proprietà e comunemente considerato fondamentale per l’alimentazione e lo sviluppo dei bambini. Questi, infatti, passano dall’assunzione esclusiva di latte materno per almeno i primi sei mesi di vita all’introduzione, dopo lo svezzamento, di altre tipologie di latte (latte vaccino, latti vegetali, eccetera). Questo è possibile perché l’organismo umano è in grado di digerire il lattosio, lo zucchero principale presente nel latte di qualunque specie animale (e in altri prodotti caseari). In alcuni bambini vi è un’intolleranza al lattosio provocata da una carenza dell’enzima digestivo che provoca l’incapacità di digerire il lattosio. Le cause delL’intolleranza al lattosio È doveroso fin da subito precisare che ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Il latte è un alimento dalle straordinarie proprietà e comunemente considerato fondamentale per l’alimentazione e lo sviluppo dei. Questi, infatti, passano dall’assunzione esclusiva di latte materno per almeno i primi sei mesi di vita all’introduzione, dopo lo svezzamento, di altre tipologie di latte (latte vaccino, latti vegetali, eccetera). Questo è possibile perché l’organismo umano è in grado di digerire il, lo zucchero principale presente nel latte di qualunque specie animale (e in altri prodotti caseari). In alcunivi è un’intolleranza alprovocata da una carenza dell’enzima digestivo che provoca l’incapacità di digerire il. LedelalÈ doveroso fin da subito precisare che ...

