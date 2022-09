La Uefa è l’antitesi di Robin Hood | toglie ai poveri per dare ancora di più ai ricchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il concetto di fair play è uno dei capisaldi della politica della, tanto a livello sportivo quanto a livello economico. Ma è proprio lala prima a non essere fair nella redistribuzione degli introiti attraverso ripartizioni sempre più sbilanciate a favore dei top club. Uno dei criteri più controversi e contestati riguarda il coefficiente decennale di rendimento, che in Champions League determina il 30% del riparto complessivo delle risorse, pesando in maniera eguale ai risultati stagionali nella competizione (30%) e più della quota di partenza (25%) e del market pool (15%). I padri di questo sistema, introdotto nel 2018, sono Andrea Agnelli e Karl-Heinz Rummenigge, all’epoca ai vertici dell’ECA (European Club Association), che nel 2016 sfruttarono il vuoto di potere creatosi in seno alla– Michel Platini era squalificato ...