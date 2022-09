La Regina Elisabetta II sta male, la Bbc interrompe le trasmissioni e cambia il palinsesto (Di giovedì 8 settembre 2022) Cresce l’allarme per le condizioni della Regina Elisabetta II, che da mesi vive nella sua dimora scozzese. La rete ufficiale britannica BBC ha interrotto tutte le trasmissioni e i giornalisti sono vestiti a lutto. È quanto prevede il protocollo stabilito da Westminster in caso di morte della Regina. BBC interrompe i programmi: l’annuncio sulla Regina Bargain Hunt, il game show che va in onda sui canali della BBC è stato interrotto. Il motivo è l’allarme per le condizioni di salute della Regina Elisabetta, che si fanno inevitabilmente preoccupanti dopo questa mossa televisiva. L’interruzione di tutte le trasmissioni su BBC è infatti uno dei punti del cosiddetto protocollo “London Bridge”, un insieme di regole da applicare nel caso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 settembre 2022) Cresce l’allarme per le condizioni dellaII, che da mesi vive nella sua dimora scozzese. La rete ufficiale britannica BBC ha interrotto tutte lee i giornalisti sono vestiti a lutto. È quanto prevede il protocollo stabilito da Westminster in caso di morte della. BBCi programmi: l’annuncio sullaBargain Hunt, il game show che va in onda sui canali della BBC è stato interrotto. Il motivo è l’allarme per le condizioni di salute della, che si fanno inevitabilmente preoccupanti dopo questa mossa televisiva. L’interruzione di tutte lesu BBC è infatti uno dei punti del cosiddetto protocollo “London Bridge”, un insieme di regole da applicare nel caso ...

TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - Agenzia_Ansa : Il presidente americano è vicino alla regina Elisabetta e alla sua famiglia. Lo riferisce la Casa Bianca in una not… - blackvnat : RT @dailydrama2022: ??THREAD DI MEME?? Lady D accoglie la Regina Elisabetta in paradiso #QueenElizabeth -