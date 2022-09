iPhone 14 Pro | così Apple ha dato vita al “notch” 5 anni dopo il suo arrivo

keyon : iPhone 14 pro colors. - ijustine : iPhone 14 Pro! #AppleEvent - yabhishekhd : Apple iPhone 11, iPhone 12 Mini, iPhone 13 Pro & iPhone 13 Pro Max discontinued in India. ???? #AppleEvent - QuelloPensa : @la_akasette Capisco il tuo malumore. Ci sono comunque gli iPhone non pro che sono comunque degli ottimi prodotti e… - emovampyr_ : @onaijii iphone 14 pro -

In questo senso, è possibile che il colosso americano possa iniziare a creare differenziazione tra15Max e15, in nome di una più spiccata segmentazione del prodotto . Basti ...14visto dal vivo. Chi ha pensato la Dynamic Island è un genio Vai all'approfondimentoImportante indicazione sulla scheda tecnica dei nuovi iPhone 14. Il modello base a quanto pare ha il 50% di RAM in più rispetto ad iPhone 13.Sul web spuntano già i primi rumor su iPhone 15. A quanto pare, Apple intende marcare ulteriormente le differenze tra Pro e non Pro.