Inter | Dzeko | “Dimentichiamo sconfitta col Bayern | pensiamo al Torino”

"Siamo ancora a inizio stagione, per cui dobbiamo dimenticare subito questa sconfitta e pensare alla prossima sfida contro il Torino". Così Edin Dzeko prova a smuovere l'ambiente in casa Inter dopo aver perso contro il Bayern Monaco in Champions League. Ai microfoni della tv ufficiale dei nerazzurri, il bosniaco ha offerto la sua analisi della partita contro i bavaresi: "Ci aspettavamo una partita difficile, hanno dimostrato di essere una delle squadre più forti della competizione. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riuscite a sfruttarle e a cambiare la partita".

