Infortunio Florenzi, oggi l'operazione in Finlandia: gli aggiornamenti

Sky Sport riporta novità per quanto riguarda Alessandro Florenzi. Il terzino, infortunatosi nel match contro il Sassuolo, si sottoporrà quest'oggi ad un intervento ai tendini in Finlandia. Per lui il giocatore del Milan si preannuncia un lungo stop.

AntoVitiello : #ACMilan comunica che Alessandro #Florenzi, ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femora… - SimoneGambino : UFFICIALE: 5 mesi di stop per #Florenzi. Operato in Finlandia per 'il grave infortunio al tendine prossimale del bi… - AntoVitiello : Come anticipato da @DiMarzio trattativa avanzata del #Milan per prendere Sergiño #Dest del #Barcellona in prestito… - GiovanniDElia11 : RT @RadioRossonera: #Florenzi costretto a volare in Finlandia?? - BestiaMilanista : RT @SimoneVazzana: Ogni anno un infortunio grave. Incredibile. In bocca al lupo @Florenzi ???? -