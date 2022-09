Google Maps vi aiuterà a risparmiare carburante con questi percorsi (Di giovedì 8 settembre 2022) È giunto un’interessante aggiornamento in oltre 40 Paesi d’Europa, inclusa l’Italia, per quanto riguarda Google Maps. La funzione inedita permette a tutti gli automobilisti di scegliere un percorso green ed ecosostenibile a favore dell’ambiente e tra due o più destinazioni. Inoltre, tra qualche settimana si potrà anche inserire nell’app di navigazione il tipo di vettura in possesso, sia essa a benzina, diesel, ibrida o elettrica, in modo tale da ricevere indicazioni maggiormente dettagliate e personalizzate. Vediamo insieme in cosa consiste la nuova ed interessante funzione. Con l’introduzione del percorso green e sostenibile si andrà a risparmiare più del 20% del consumo di carburante presunto, andando a preferire un tragitto che richiede un minuto in più per percorrerlo, e ci sarà dunque anche una riduzione delle ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) È giunto un’interessante aggiornamento in oltre 40 Paesi d’Europa, inclusa l’Italia, per quanto riguarda. La funzione inedita permette a tutti gli automobilisti di scegliere un percorso green ed ecosostenibile a favore dell’ambiente e tra due o più destinazioni. Inoltre, tra qualche settimana si potrà anche inserire nell’app di navigazione il tipo di vettura in possesso, sia essa a benzina, diesel, ibrida o elettrica, in modo tale da ricevere indicazioni maggiormente dettagliate e personalizzate. Vediamo insieme in cosa consiste la nuova ed interessante funzione. Con l’introduzione del percorso green e sostenibile si andrà apiù del 20% del consumo dipresunto, andando a preferire un tragitto che richiede un minuto in più per percorrerlo, e ci sarà dunque anche una riduzione delle ...

