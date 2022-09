Energia, consenso Stati solo su 3 proposte Commissione Ue su rincari (Di giovedì 8 settembre 2022) Tra gli Stati membri dell'Ue c'è consenso, per ora, solo su tre delle cinque proposte che la Commissione europea ha ipotizzato nel suo documento informale ("non paper") pubblicato ieri, in vista del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Tra glimembri dell'Ue c'è, per ora,su tre delle cinqueche laeuropea ha ipotizzato nel suo documento informale ("non paper") pubblicato ieri, in vista del ...

infoitinterno : Energia: no consenso su price cap a gas russo tra Stati Ue - marioricciard18 : RT @angela__mauro: Frugali alla carica su energia: 'Il mercato funziona, non lo roviniamo'. Ok #pricecap solo su gas russo, “se c’è consens… - angela__mauro : Frugali alla carica su energia: 'Il mercato funziona, non lo roviniamo'. Ok #pricecap solo su gas russo, “se c’è co… - PalmaFrancesco : @OfficialTozzi Il consenso oggi si alza per via di una migliore e più completa divulgazione scientifica sull’energi… - AgNPs : RT @briganti68: @EnricoLetta Ma negli ultimi 15 anni dov'eravate? Ricordo che magicamente vi siete messi al governo senza consenso popolare… -