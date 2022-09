Elisabetta | Obama | ' grati a sua leadership | colpiti da suo lascito' **

(Di giovedì 8 settembre 2022) Washington, 8 set. (Adnkronos) - "Come tanti, Michelle ed io siamoper essere stati testimoni durante ladi Sua Maestà e siamo sbalorditi dalla sua eredità di instancabile e dignitoso servizio pubblico. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e il popolo del Regno Unito in questo momento difficile". Lo hanno dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti Baracke sua moglie Michelle.

infoitinterno : 'Mister Obama', quando la regina Elisabetta rimproverò Silvio Berlusconi al G20: 'Perché deve urlare così?' - stefanospidy : “Mister Obama”, quando la regina Elisabetta rimproverò Silvio Berlusconi al G20: “Perché deve urlare così?” – Video… - ilfattovideo : “Mister Obama”, quando la regina Elisabetta rimproverò Silvio Berlusconi al G20: “Perché deve urlare così?” – Video - Ale_ferri1994 : Ricordiamo la Regina Elisabetta con il video in cui sgrida Silvio Berlusconi perché chiama Barack Obama, urlando, a… -

Bush, giugno 2008 Barack, maggio 2011 Donald Trump, giugno 2019 - ReutersLa regina"sgrida" Berlusconi Vogliamo ricordare la Regina in un'episodio decisamente ... Dopo la foto, Berlusconi grida 'Mister', per attirare l'attenzione del presidente americano che ...Washington, 8 set. (Adnkronos) - "Come tanti, Michelle ed io siamo grati per essere stati testimoni durante la leadership di Sua Maestà e siamo sbalorditi dalla sua eredità di instancabile ...E' morta la regina Elisabetta. A lei succederà Carlo La regina Elisabetta è morta giovedì 8 settembre. Nel pomeriggio tutti i familiari, a cominciare dai 4 figli (Carlo, principe del Galles, Anna, pri ...