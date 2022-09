Elezioni 2022, Berlusconi: "Meloni e Salvini? Non ho figli preferiti" (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Io non ho dei figli preferiti, voglio bene a entrambi, sono bravissimi ragazzi e hanno la mia stima. Non ci sono differenze di affetto nei loro confronti, Matteo è affettuoso e mi chiama tutti i giorni per sapere come sto. Giorgia è un po' più sulle sue". Così Silvio Berlusconi intervistato da Controcorrente, su Rete 4, rispondendo a una domanda su i due leader di Fdi e Lega. "Alla fine riesco sempre a portarli a decisioni condivise", dice ancora. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Io non ho dei, voglio bene a entrambi, sono bravissimi ragazzi e hanno la mia stima. Non ci sono differenze di affetto nei loro confronti, Matteo è affettuoso e mi chiama tutti i giorni per sapere come sto. Giorgia è un po' più sulle sue". Così Silviointervistato da Controcorrente, su Rete 4, rispondendo a una domanda su i due leader di Fdi e Lega. "Alla fine riesco sempre a portarli a decisioni condivise", dice ancora.

