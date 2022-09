Calcio: Milan, Krunic rinnova fino al 2025 (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. - (Adnkronos) - Il centrocampista del Milan Rade Krunic rinnova fino al 30 giugno 2025. Lo rende noto il club rossonero con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Kruni? fino al 30 giugno 2025. Rade è arrivato al Milan nell'estate del 2019 e da allora ha collezionato 91 presenze in rossonero, dando solidità e qualità al centrocampo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)o, 8 set. - (Adnkronos) - Il centrocampista delRadeal 30 giugno. Lo rende noto il club rossonero con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Kruni?al 30 giugno. Rade è arrivato alnell'estate del 2019 e da allora ha collezionato 91 presenze in rossonero, dando solidità e qualità al centrocampo".

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - AntoVitiello : ???Ufficiale RedBird Capital Partners ('RedBird') ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione dell'Associaz… - LaStampa : Milan-Inter, la furbata di Tonali: lancia in campo un altro pallone per fermare l'azione nerazzurra - giambo2011 : RT @pisto_gol: Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una bella no… - BerlusPutIsNazi : #MICHELENISTA É DAVVERO UN GENIO IN FINANZA, POLITICA E CALCIO! 3 ANNI FA CI SCRISSE 'NEL CALCIO, I PROSSIMI 2 ANNI… -