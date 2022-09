Atalanta, Muriel tornato regolarmente in gruppo (Di giovedì 8 settembre 2022) Buone notizie per l’Atalanta e per Gasperini, visto che Muriel nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, sancendo quindi il pieno recupero dall’infortunio. A parte, quindi, hanno lavorato i soli Zapata e Djimsiti. Il tecnico dei bergamaschi ha diviso il gruppo in due: allenamento solo al mattino per chi ha giocato mercoledì nell’amichevole con il Sant’Angelo, doppia seduta per gli altri. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Buone notizie per l’e per Gasperini, visto chenella giornata di oggi èad allenarsicon il, sancendo quindi il pieno recupero dall’infortunio. A parte, quindi, hanno lavorato i soli Zapata e Djimsiti. Il tecnico dei bergamaschi ha diviso ilin due: allenamento solo al mattino per chi ha giocato mercoledì nell’amichevole con il Sant’Angelo, doppia seduta per gli altri. SportFace.

